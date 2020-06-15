高雄市長8月15日補選，國民黨不分區立委吳怡玎是否參選引發討論，國民黨團總召林為洲透露，目前高雄市補選人選還沒提出，但網路上已出現攻擊吳怡玎的內容，可見她是不錯的人選，「民進黨看起來好像滿怕」。

吳怡玎昨（14）日時表示，尊重地方跟中央黨部，個人意願此時不重要，而是要展現團結，不想黨中央在做決定前表示任何意見。至於人選如何產出較適當？吳怡玎說，自己對政治運作不熟悉，遵照地方跟中央，對此不方便表示意見，很多事情是黨內自己先談好再公開比較好。

今日林為洲受訪時強調，國民黨不可能放棄補選，輸贏是一回事，但要向高雄市民展現誠意，希望能再給國民黨一次機會，若過去犯了錯，就要跟市民面對面道歉，堅持提出最好人選。

至於是否推派吳怡玎參選，林為洲笑說，近來網路上已出現攻擊吳怡玎的言論，看來她是不錯的人選，「民進黨看起來好像滿怕吳怡玎」，而選舉過程難免有火花、批評，但要理性，如果要攻擊爸爸，「那陳其邁爸爸是誰？陳致中爸爸是誰？」大家一起來講，這應該也是陳其邁最怕談論的事情。

吳怡玎因父親炒股案遭外界攻擊，不少藍營人士都為其抱不平。國民黨台北市議員王鴻薇說，民進黨側翼抹黑攻擊的老路子就是沒改變過，一看誰有可能出來，祖宗18代都要挖出來打，這些1450是不是忘記當初怎麼輸掉高雄的了？

(中時電子報)