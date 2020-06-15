劉姓男子入伍不久，嫌當兵太操，竟找來患有「僵直性脊椎炎」的林男，以16萬元代價幫他去體檢，順利騙過軍醫，僅當了1個多月兵即提早退伍。但事後他不僅「自首」吐實，還抖出曾介紹代驗「槍手」給同梯，讓對方也提前退伍。檢方除依《刑法》、《陸海空軍刑法》等法辦劉，也對代打槍手發布通緝。

檢方調查，劉男於2017年入伍，新訓結束下部隊至海巡單位，但不堪訓練辛苦，竟異想天開找1名患有「僵直性脊椎炎」、符合免役條件的林姓男子，和對方約在新竹高鐵站「交易」，拿出16萬現金請他幫自己去驗病。

雙方成交後，劉男便前往國軍桃園總醫院掛號，假稱身體不舒服請軍醫檢查，中途則「偷天換日」，趁院方不注意「換手」讓林男幫自己代驗，之後也一路騙過醫檢人員，順利取得體位不符、可提前退伍文件。

意外的是，劉男不知是逃不過良心譴責或另有他因，日前竟主動前往新竹憲兵隊自首，將此事抖出，甚至指自己成功後，也將該槍手介紹給同梯陳男，讓陳男也順利提早退伍。

憲兵隊將該案移送地檢署，日前偵結，檢方依《刑法》「使公務員登載不實文書」、《陸海空軍刑法》「意圖免除職役而偽為疾病」等罪嫌，將劉男起訴，而同梯陳男則正偵辦中，另「槍手」林男則因傳喚不到在逃，遭發布通緝。

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(中時電子報)