花蓮新城鄉有著名景點七星潭，遊客入住特約合法飯店、民宿住宿滿1000元，每房就送200元振興券。（羅亦晽攝）

新城鄉長何禮台邀請遊客到新城「嬉」戲・「遊」玩‧享受好樂「趣」。（羅亦晽攝）

新城鄉今推出「曼波振興券」，希望透過振興券的發行、推出特色遊程，吸引遊客前來觀光消費，緩解當地民眾生計，復甦地方觀光。（羅亦晽攝）

花蓮縣新城鄉領先振興在地觀光，搶先加碼推出「曼波振興券」！順應花蓮縣政府推動的國旅獎勵、7月即將開跑的振興三倍券等，搭配新城嬉遊趣、五新曼遊小旅行等遊程，與62家旅宿業、41家業者，邀請遊客到新城體驗曼波文化。

新冠肺炎疫情趨緩，觀光產業為主的新城鄉結合當地業者，今優先推出「曼波振興券」， 6月20日起至7月底，旅客選擇鄉內62家特約合法飯店、民宿住宿滿1000元，每房就送200元振興券，憑券可至41家特約觀光、餐飲、伴手禮及農特產品等商店消費，希望透過振興券的發行、推出特色遊程，吸引遊客前來觀光消費，緩解當地民眾生計，復甦地方觀光。

新城鄉長何禮台受訪表示，新城提出優先搶客方案，當地業者熱情響應，共同合作推出振興券，整體經費預算約76萬元，搭配端午連假及暑假假期，預期鄉內產業可達3000萬元以上的效益，要讓業者實際感受到政府的寒冬送暖。

新城鄉左擁中央山脈，右抱太平洋，鄰近馳名中外的太魯閣國家公園，加上七星潭定置漁場的架設，有特色的漁村文化，針對不同喜好、年齡層的遊客，以「新城嬉遊趣」為主軸，推出各種遊程，邀請遊客到新城「嬉」戲・「遊」玩‧享受好樂「趣」。

「曼波振興券」每張面額50元，共發行1萬張，共計50萬元。每房發送200元，總計限量2500份，每人限申請1次，送完為止。消費單一店家不限張數，全額抵用，不找零，不更換現金，店家也會依稅法規定開立發票，使用上簡單又便捷。

(中時 )