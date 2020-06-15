和泰車(2207)持續深耕共享機車領域並推新優惠方案搶占市場，旗下iRent共享汽機車會員透過悠遊付嗶乘車功能購買1,280定期票可享7折優惠，iRent新會員再送免費租車60分鐘。

iRent共享汽機車服務致力於打造完整公共運輸路網，為鼓勵民眾使用公共運具，與悠遊卡公司合作，iRent會員於活動期間(6月15日至7月15日) 首次使用EasyWallet APP悠遊付之嗶乘車功能購買1,280定期票，再到iRent活動網頁登錄定期票7折優惠，其中7折優惠所減免384元，將於7月30日前以悠遊付儲值金回饋至符合活動資格者悠遊付帳號中，活動限量提供iRent會員1,000名額。登錄活動為iRent新會員者，7月15日前於iRent APP輸入「iRenteasy」序號，還可再獲得免費租車60分鐘。

此外，iRent會員購買1,280定期票，將贈送免費租車(可使用汽車或機車)30分鐘。12月底前iRent新舊客戶同於活動網頁輸入1,280定期票卡號，即可兌換iRent免費租車30分鐘。贈送租車分鐘數可用於iRent共享汽車或機車。

(時報資訊)