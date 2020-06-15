團拜儀式進行當下，奉天宮外仍擠滿信徒，祈求媽祖護佑蒼生。（張毓翎攝）

受到疫情影響，今年前往參拜的信眾大幅減少。（張毓翎攝）

為因應疫情，一年一度大甲媽祖遶境的重頭戲「祝壽大典」改為在廟內舉行。（張毓翎攝）

1997年起祝壽大典移至奉天宮正前方搭設祭壇舉行，圖為去年祝壽大典，數萬名信眾跪拜祈福。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

一年一度大甲媽祖遶境的重頭戲「祝壽大典」15日在嘉義縣新港鄉奉天宮正殿舉行，為因應疫情，改為在廟內舉行簡單隆重的團拜儀式，廟方表示，33年前大甲媽祖首次遶境新港，當時祝壽大典就在奉天宮正殿舉行，今年彷彿回到當年團拜情景，喚起不少老一輩鄉親和信眾回憶。

今日吉時一到，嘉義縣長翁章梁、鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌率領各宮廟代表齊聚在奉天宮大殿前，一起為媽祖祝壽，傳誦媽祖護民的傳奇，祈求媽祖和天上眾神庇佑國泰民安。

受到疫情影響，今年前往參拜的信眾大幅減少，由於祝壽大典改在廟內舉行團拜，儀式結束後，才開放信眾入廟參拜，因此，團拜儀式進行當下，奉天宮外仍擠滿信徒，祈求媽祖護佑蒼生。

廟方表示，為讓更多信眾近距離親近媽祖神威，1997年起祝壽大典才移至奉天宮正前方搭設祭壇舉行，今年因疫情重現33年前的團拜儀式，喚起不少長輩的回憶，團拜儀式結束後，預計今日深夜10時恭送媽祖回駕。

(中時 )