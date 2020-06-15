辛芷蕾在《慶餘年》飾演北齊聖女海棠朵朵。(中天娛樂台提供）

辛芷蕾在《慶餘年》的村姑海棠朵朵造型。(中天娛樂台提供)

今年備受矚目的重磅好戲《慶餘年》16日起，每週一至週五晚間8點在中天娛樂台播出。《慶餘年》由實力派演員張若昀、李沁領銜主演，兩位老戲骨吳剛及「末代皇帝」陳道明再登帝位助陣，《如懿傳》中的五妃容妃（李沁飾）、炩妃（李純飾）、嘉妃（辛芷蕾飾）、豫妃（趙柯飾）、恪嬪（劉美彤飾）也在《慶餘年》中演出重要角色，夢幻卡司、超強陣容在《慶餘年》中擦出的火花讓人期待。辛芷蕾也在專訪中提到她對飾演角色海棠朵朵的看法。

《慶餘年》改編自同名小說，劇情描述有著神秘身世的俊秀少年范閑（張若昀 飾），為了解開自己的身世之謎勇闖京都，卻不斷面臨刺殺及陷害。《如懿傳》中飾演陰險毒辣心機女「嘉妃」的辛芷蕾，在《慶餘年》中嘗試演出截然不同的角色海棠朵朵，落落大方的個性同樣深受大家喜愛。辛芷蕾認為海棠朵朵跟《慶餘年》中其他女性角色很不一樣，在那個年代更像女版的范閑，辛芷蕾也非常喜歡海棠朵朵這個角色對待生活的態度。

她表示：「海棠朵朵是一個很直爽、率真，又有點小幽默的女孩，她大大咧咧、不拘小節，這些和生活中的我都有點像。而且朵朵也很懂生活情趣，有屬於自己的農田和悠閒的日子，這是我以後夢想的生活。」辛芷蕾透露其實在《慶餘年》中最羨慕的角色是主角范閑，因為他帶着現代「人人生而平等」的思想穿越到古代，不畏權貴，誓死伸張正義，「他可以過現代人的生活，也可以過古代人的生活。」辛芷蕾認為這樣的角色演起來肯定非常過癮。

辛芷蕾劇中飾演的北齊聖女海棠朵朵，與張若昀有一場「鬥舞」戲碼，回想當時拍攝狀況，辛芷蕾直呼：「噩夢啊！再也不想拍了」原本以為自己已是肢體不協調的代表，沒想到張若昀肢體不協調的程度跟她不相上下，唯美的畫面在拍攝時其實笑料百出。在劇中的辛芷蕾是武林高手，戲外被網友封為「魅惑版宋慧喬」，辛芷蕾表示：「很感謝網友這麼說，因為我覺得宋慧喬很美。」她也表示自己最崇拜的演員是梅莉史翠普，「很想做她那樣有演技有質感的女演員，我一直在努力。」

《慶餘年》雖然屬古裝權謀劇，但主角張若昀飾演帶著現代人思想穿越到古代的范閑，因此加入大量幽默詼諧的元素，使戲劇增添許多可看性，是一個現代思想和古代制度碰撞出來的故事。

(中時 )