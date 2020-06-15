南韓女團「TWICE」中的台灣成員周子瑜剛滿21歲生日啦！她除了亮眼外型及凹凸有致的好身材，更以呆萌個性圈粉無數，不過近年也出現不少酷似子瑜的正妹們，快跟著小編的腳步一起來欣賞吧！

1.祈錦鈅（小鈅）

在 Instagram 查看這則貼文 祈錦鈅 鈅兒❤︎🄼🄰🅇🄸🄽🄴🄲🄷🄸❤︎（@maxinechiii）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 30 日 上午 1:50 張貼

祈錦鈅（Maxine）因長相激似周子瑜而引發關注，不少人認為她很像韓國女團「EXID」的正花加子瑜綜合體，也像大陸藝人景甜，不過她腰細奶大的身材更是一大爆點，153公分的她有著34G上圍，被封為「巨乳周子瑜」、「G級子瑜」當之無愧，完美身型是眾多男性心中完美的小隻馬！

在 Instagram 查看這則貼文 祈錦鈅 鈅兒❤︎🄼🄰🅇🄸🄽🄴🄲🄷🄸❤︎（@maxinechiii）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 1 日 下午 11:42 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 祈錦鈅 鈅兒❤︎🄼🄰🅇🄸🄽🄴🄲🄷🄸❤︎（@maxinechiii）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 26 日 下午 8:19 張貼

2.陳苡瑄

在 Instagram 查看這則貼文 mifi 陳苡瑄 💁🏻（@mifi.0214）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 17 日 上午 4:42 張貼

陳苡瑄早在就讀輔仁大學大傳系時期就被封為「輔大周子瑜」，更曾經登上輔大知名的美女月曆，目前是女團「5TEAM」成員之一，更被視為該團體的顏值擔當。她和周子瑜一樣擁有桃花臥蠶、瓜子臉，一張明星臉讓她知名度大開。從小就有星夢的她，目前積極衝刺事業，除了女團的份內工作外，她也從臨演開始訓練起，雖然通告費不多、口才欠佳曾被洗臉，依舊不放棄，繼續追逐的星夢。

在 Instagram 查看這則貼文 mifi 陳苡瑄 💁🏻（@mifi.0214）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 30 日 下午 4:36 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 mifi 陳苡瑄 💁🏻（@mifi.0214）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 13 日 上午 4:52 張貼

3.Nam Phương

在 Instagram 查看這則貼文 B Ố N G 💋（@phuong252_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 2 日 下午 10:25 張貼

就連在東南亞也有酷似周子瑜的美女！這位名叫Nam Phương的越南正妹竟是1999年出生的嫩妹，她留著一頭烏黑亮麗的長直髮，水汪汪大眼配上甜美笑容超迷人，跟子瑜一樣給人清純的初戀感。穿上越南傳統服裝時更是風情萬種！

在 Instagram 查看這則貼文 B Ố N G 💋（@phuong252_）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 28 日 下午 10:54 張貼

過去Nam Phương曾參加「越南青年小姐」及「Miss Teen 2018」選美比賽都有獲獎，目前擔任演員的她更身兼YouTuber身分，定期會在個人頻道「Nam Phương」中發布生活類影片，目前已突破16萬人訂閱。

在 Instagram 查看這則貼文 B Ố N G 💋（@phuong252_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 26 日 上午 6:25 張貼

4.쩡이

在 Instagram 查看這則貼文 쩡이🌹🇰🇷（@kyj._.95）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 3 日 下午 5:35 張貼

被網友封為「兇版子瑜」的南韓網紅쩡이，以甜美臉蛋、火辣身材吸引54.9萬人追蹤 ，近日PO出前往海灘的穿搭照，封滿的上圍再次吸引網友注意。本身職業為模特兒的她，從不吝嗇在社群平台上分享生活與穿搭，有時候還會扮演各種人物大玩cosplay，婀娜多姿的身材曲線總是讓網友看得臉紅心跳。

在 Instagram 查看這則貼文 쩡이🌹🇰🇷（@kyj._.95）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 21 日 下午 9:10 張貼

(時尚)