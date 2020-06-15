日本石垣市議會提案要將釣魚台更名為「登野城尖閣」，引發我方國人強烈反彈與不滿，外交部今(15日)重申，我國對釣魚台列嶼的主權不會有任何改變，同時訓令駐那霸辦事處處長，二度打電話給石垣市長中山義隆，強調更改地籍可能波及台日友好關係，請石垣市務必審慎自制。

外交部表示，中山義隆針對我方抗議與關切回應表示，石垣市議會早已於2018年6月，決議變更地籍名稱，但至今都未執行，但是近來大陸公務船頻繁進出釣魚台領海海域並驅離日本漁船，去年就發生約30件，2020年至今已達10件，引發沖繩民眾強烈反彈，所以議會舊案重提，是要反制大陸的作法。

外交部發言人歐江安表示，釣魚臺列嶼為我國固有領土，日方任何片面舉措均無法改變此一事實，也無助於區域安全與穩定。我政府立場堅定不變，除呼籲日方審慎處理外，也呼籲相關各方避免單方面升高緊張的行為。我國政府今後將持續關注相關動態，即時採取必要作為，捍衛我國主權及漁民權益，也避免第三方趁機牟利。

臺日雙方針對「釣魚台」主權爭議，歷經17年漫長談判，最終於102年簽署「臺日漁業協議」，每年並透過「臺日漁業委員會」商議臺日漁業協議適用海域作業秩序問題。今年因受疫情影響而暫停召開，但雙方外交管道的溝通並未間斷，經雙方事務協商結果，仍續沿用去年作業規則，對今年作業並無影響。

歐江安強調，政府相關單位將依據雙方協議相關規定確保我國漁民權益，以實現資源共享目標。至於八重山群島以南的臺日間其他重疊海域作業問題，我方正持續向日方爭取納入對話溝通議題，在達成協議前，政府自依我相關法令規定護漁，致力維護我漁民權益。

(中時電子報)