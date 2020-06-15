名模隋棠近期到南臺灣參加《蝴蝶朵朵》種籽講師培訓，在國小擔任說故事講師，宣導保護自己的身體，而隋棠今（15日）深夜發文透露，她發現一件令人心疼的個案。

隋棠走進校園教孩子保護自己的身體，並找出潛在受害者，隋棠在課程最後依慣例請孩童填秘密問卷，有一位學童交出後，突然問她「我可以改答案嗎？」隋棠心頭不由得緊了一下，仍笑笑跟她說沒問題。

結果隋棠看到明確的求救訊息，讓隋棠滿是心疼，不過看著學童堅強告訴隋棠自己已經知道如何保護自己，也讓隋棠揪心：「我的眼睛感到酸酸的...」。

(中時電子報)