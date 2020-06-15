三星電子與流行樂團BTS防彈少年團今(15)日聯手發表Galaxy S20+ 5G及Galaxy Buds+ BTS Edition，搶攻全球BTS粉絲(ARMY)的荷包！Galaxy S20+ 5G BTS 特別版採用紫色玻璃金屬質感外觀，Galaxy Buds+ BTS Edition和其保護殼，亦同為紫色設計並搭配該樂團的徽章與紫色愛心圖示，可說是死忠ARMY必要入手的配備！

三星Galaxy S20+5G與Galaxy Buds+BTS Edition以BTS及粉絲為靈感，為裝置注入令人耳目一新的設計。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

Galaxy Buds+ BTS Edition以嶄新的紫色愛心設計，象徵BTS防彈少年團與全球粉絲緊密連結。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

Galaxy S20+ 5G BTS Edition，內建BTS主題桌布和粉絲社群平台Weverse，盒裝內附有精美小禮物，包括讓粉絲打造個性裝置的聯名專屬貼紙，以及樂團成員的照片小卡。配備與Galaxy S20+ 5G相同規格的專業級相機，隨手捕捉生活中的精彩瞬間。

Galaxy Buds+ BTS Edition擁有BTS元素的獨特外型設計，更藉由卓越的音質，讓粉絲零距離享受該樂團的音樂洗禮。搭載AKG專業調校音效，提供均衡細緻且清晰的音質表現。其雙動態揚聲器可讓粉絲完全沈浸於 BTS 音樂世界。Galaxy Buds+ BTS Edition亦附贈樂團成員的照片小卡，讓粉絲蒐集珍藏。

三星行動通訊事業部資深副總裁暨全球行銷團隊主管Stephanie Choi表示：「Galaxy S20+ 5G和 Galaxy Buds+ BTS Edition是三星與BTS的合作結晶。BTS成員們透過音樂傳遞愛與和平，三星則積極透過深具意義的創新，為人們打造更美好的未來。希望BTS Edition的推出，能成為全球各地的粉絲和消費者歡喜和娛樂的泉源。」

Galaxy S20+ 5G和 Galaxy Buds+ BTS Edition自6月19日起至6月30日止，於全台指定通路開放預購，並於該團粉絲會成立七週年紀念日－7月9日在台上市。Galaxy S20+ 5G BTS Edition搭載6,400萬畫素四鏡頭相機、30倍超高倍變焦，5G 超高速連網讓粉絲們盡情紀錄生活、享受影音串流零時差，單機建議售價NT$36,900。盒內附贈BTS成員小卡、專屬手機主題、聯名貼紙。

Galaxy Buds+ BTS Edition 。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

無線閃充充電板 限定版。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

Galaxy Buds+ BTS Edition搭載AKG調校絕佳音質、22小時超長續航力、完善的跨裝置整合，建議售價NT$6,990，購機盒內附贈BTS成員小卡、Galaxy Buds+保護殼BTS Edition及專屬手機主題，預購並加贈無線閃充充電板限定版（建議售價NT$1,190）。

此外，台灣三星更推出「BTS紫愛你台灣限定優惠」，可享5折加購Galaxy Buds+及無線閃充充電板限定版（原價共計NT$8,180，優惠價NT$4,090），3品項圓夢套組只要NT$40,990。指定通路再享預購登錄送千元郵政禮券、指定信用卡優惠、延長保固等好康。

(科技)