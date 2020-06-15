苗栗竹南科學園區今（15日）早7時許發生一起死亡車禍，一台白牌重機與藍色奧迪轎車，疑似都在趕上班，高速相撞，21歲機車騎士當場噴飛20公尺外人行道上傷重不治，機車後輪斷成2截，也滑行波及2台停紅燈的機車，幸好2名女騎士皆無大礙。

這起車禍發生在上午7點半左右，據自由時報報導，21歲王男騎機車直行於竹南鎮科學路由西往東方向，與對向左轉的56歲呂姓男子駕駛的藍色轎車迎面對撞。根據監視畫面，只見機車疑似闖紅燈、速度飛快，撞擊瞬間王男與機車後輪一起噴飛，王男拋飛約2公尺高，甩到約30公尺米外的人行道石階上，頭部重創、四肢變形，當場無生命跡象，送醫搶救宣告不治。

機車則滑行至科中路口，波及2輛停等區的機車；藍色奧迪轎車車頭凹損、擋風玻璃撞裂，安全氣囊爆開，56歲呂姓駕駛及2機車女騎士則沒有受傷。

警方初步調查，王、呂二人皆在趕上班途中，王男疑在園區內上班，呂男正準備左轉進入科中路，要到一旁的科技廠，就在公司前發生車禍。

(中時電子報)