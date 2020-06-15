台中市神岡追討百萬債務命案，51歲陳姓男子疑因積欠陳嫌老婆百萬債務，陳嫌與友人找陳男談判，衝突間將他打死，棄屍苗栗山區。檢方相驗及偵訊後，以2嫌供述有所出入、疑共同焚燒死者遺物，向法院聲請羈押禁見，台中地院依傷害致死及遺棄屍體等罪裁定陳嫌以10萬元交保、出重手傷人的陳嫌友人則收押禁見。

陳男在2018年間向46歲陳姓主嫌的妻子借了100萬元，疑常藉故拖延還款，陳嫌出面追討債務，找友人在9日深夜於神岡某偏僻鐵皮屋與陳男談判，10日凌晨雙方發生衝突，2犯嫌打死陳男，並棄屍苗栗銅鑼山區。2嫌犯案後躲藏3天，13日由律師陪同向台中警方自首。

檢警專案小組循線在山區尋獲陳男屍體，檢察官14日上午會同法醫相驗，並指揮員警方蒐集監視器畫面及勘查現場，取得相關事證，連夜偵訊2犯嫌及6名證人直至今天凌晨2時30分許。

檢方調查，2犯嫌說法互有出入，疑有同往大安溪焚燒死者所留遺物，其中，陳嫌友人坦承出重手打傷陳男。訊後，檢察官以2人涉犯傷害致死、遺棄屍體罪嫌重大，傷害致死罪為5年以上重罪，且2嫌有畏罪逃亡、滅證及串供之虞，而犯罪事實尚待死因鑑定、現場鑑識報告出爐才能釐清，向台中地方法院聲請羈押並禁止接見通信。

台中地院今天上午開羈押庭審理，裁定陳男以遺棄致死及遺棄屍體罪裁定10萬元交保，限定住居及出海；陳男友人則依遺棄屍體及傷害致死等罪裁定收押禁見。

(中時 )