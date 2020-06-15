梁佑南、方琦、黃鐙輝以及李又汝近日錄民視《醫學大聯盟》，探討七成台灣民眾都有的關節疼痛問題，以分組答題競賽方式進行。主持人白家綺詢問運動醫學科主任吳家麟醫師，民眾在家自我檢視的方式，吳家麟醫生親自引領，黃鐙輝怕自己手臂無法上舉，「偷吃步」沒按醫師指示動作被抓包，一問之下，才得知黃鐙輝前陣子因錯誤運動方式導致肩膀無力，深怕被認為有五十肩，沒想到立刻被察覺。
梁佑南則因膝蓋疼痛而詢問：「一定要裝人工關節嗎？」沒運動會抓狂的她，膝蓋狀況讓她擔心無法劇烈運動。吳家麟分析，如果狀況不是太嚴重，其實還有另一種高位脛骨截骨術，而且台灣目前技術領先全球，他透露這是膝關節置換手術的新手法，以科技定位修復關節，「修比換來得好，就像房子拆了就沒有，修復還可以使用。」讓梁佑南大呼上節目撿到寶，得知新方法。
談到俗稱「落下骸」的關節疾病時，梁佑南表示自己有過痛不欲生的經驗，當初只是打噴嚏，下巴居然就掉下來，痛到眼淚狂飆。李又汝也分享自己曾拍過一場戲，需要被打巴掌，結果一個角度不對，竟然被打到「落下骸」，讓她嚇到落淚。
(中時 )
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