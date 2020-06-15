「Voice Up Concert讚聲演唱會」原定4月初在台北Legacy展開，不料碰到新冠肺炎疫情影響，所有場次取消或延期，確定將於8月26日由張立昂、蔡佩軒打頭陣，而開賣即秒殺的場次J.Sheon，原定5月24日場次延至7月11日，不料因疫情尚未趨緩，經過主辦單位與場館方討論協商後決定再度延期至8月29號，對於二度延期，J.Sheon在臉書上幽默宣布：「小弟我的演唱會又再度延期，在這邊送上兩個膝蓋給各位。」

疫情解封後，J.Sheon的首場演唱會也傳出回饋歌迷的好消息，原本場次在Legacy Taipei演出，為了讓更多的歌迷可以一同見證及參與J.Sheon的第一次，主辦單位將演唱會移至Legacy Max，等同演唱會場地變大，6月10號宣布演唱會門票加賣確認，加賣的好消息宣布後，外界對於J.Sheon演唱會準備的進度非常好奇，J.Sheon表示，演唱會目前還在準備曲目、主題，加上換到更大的場地，所以需要的視覺內容跟佈置也會不同。雖然還沒開始練團，但演唱會像是密室逃脫，比較重視氛圍跟情境，「所以我們對於情境這塊目前也都還在規劃。偷偷透露，情境目前可能會有一些比較電影感的內容，會跟《巷子內》有一點點連結，但畢竟是第一場演唱會，當然還是會有第一張專輯的歌曲，但視覺感可能會比較偏向第二張」。

J.Sheon開唱二度延期。（寬宏藝術提供）

防疫期間，除了準備演唱會外，J.Sheon都在忙寫歌，有跟別人合作的，幫別人製作的，還有自己的單曲，都在進行中，順利的話希望今年就可以讓大家聽到。其餘打發時間就是宅在家打電動，玩之前買的還沒時間玩的，因為我玩的類型比較偏向故事性、劇情多的，就跟追劇一樣，需要花比較多時間進行，J.Sheon最後也說演唱會驚喜還在想，8月29日大家不見不散，第一場演唱會絕對很酷，明天加賣開賣請大家好好把握最後機會，購票請洽寬宏售票系統。

(中時 )