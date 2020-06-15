社會局長張錦麗（右六）率社工幹部至新北市警察局致贈蘋果和感謝卡。（新北市社會局提供／王揚傑新北傳真）

今天（15日）是警察節，新北市社會局為感謝警察同仁平時與社工攜手合作，幫助許多弱勢家庭，上午特地由局長張錦麗帶領家防主任、社工幹部等至警察局致贈蘋果，由市警局長陳檡文代表接受。

張錦麗表示，感謝警察作為社工的後盾，共同協助解決高危機、家暴、性侵害等社會問題。 陳檡文則說，社工和警察一體，都是為民服務。

張錦麗除致贈象徵平安的蘋果，也帶來志工寫著感謝與祝福的卡片，陳檡文率3位副局長、婦幼隊長及各科室主管代表接受祝福。

此外， 社會局也已先派出10個社福中心的主任和督導到婦幼警察隊及各分局、派出所致贈感謝卡片和蘋果，感謝警察同仁長期對社工執勤及被害民眾的安全維護，期兩局處更緊密合作，讓市民安全、保護更升級。

張錦麗表示，她帶著蘋果和謝意、誠意、敬意來感謝警察，因為警察長年來協助社工，不管面對兒虐、家暴、性侵等社會問題，均協助社工一起處理，甚至當有不理性的民眾到社福中心撒冥紙、打斷社工的牙齒，警察都出動快打部隊來保護，尤其在「高風險家庭整合型安全網」下，共同服務超過10萬名兒少通報案，保護兒少免於受虐。

陳檡文表示，社會局對民眾的照顧自媽媽懷孕起，就一路關懷守護，和警察對治安的付出一樣，兩局處密不可分的夥伴關係；此外，警察局執行守護幼苗專案工作，結合社工針對高風險家庭綿密實施關懷訪視，協助恢復家庭功能等等，都代表著警察及社工係維繫社會秩序和家庭功能的重要橋梁，秉持著相同信念、密切合作支援，一起為社會的治安與和諧努力，達到安居樂活新北市的終極目標。

(中時 )