繼2019年推出清新且充滿活力的粉紅色ROG PNK LTD系列電競周邊，ROG玩家共和國今(15)日宣布再推新色「電馭粉」ROG Electro Punk系列電競周邊，包含電競鍵盤、電競滑鼠、滑鼠墊及電競耳麥。其以Cyberpunk主題強烈的黑粉配色，在沉穩的黑色大面積區塊中，加入具有衝擊性的粉紅色亮點，讓此系列產品與其他正規的同家族產品有所區別，玩家可盡情展現真實自我！

ROG玩家共和國推出新色「電馭粉」ROG Electro Punk系列電競周邊，圖為ROG Strix Go 2.4 Electro Punk電競耳麥以及ROG Strix Impact II Electro Punk電競滑鼠。(華碩提供／黃慧雯台北傳真)

ROG Strix Go 2.4 Electro Punk電競耳麥

ROG Strix Go 2.4 Electro Punk是一款USB-C 2.4 GHz的低延遲無線電競耳麥，可提供穩定無線連線，重量僅290g，可快速充電並具備長效電池，最高可提供25小時連續遊戲電量，確保長時間遊戲不中斷。無論是PC、PlayStation、Xbox或智慧型手機上皆能提供零延遲的音訊，並可以手持模式隨時使用任天堂Switch。隨附USB-C轉USB 2.0轉接器以及3.5 mm連接線，輕易連接各種裝置。頭帶、耳罩及ROG Logo周圍採用潮流感十足的電馭粉設計。

ROG Strix Go 2.4 Electro Punk在音質表現與外觀同樣卓越出眾，其具備訊號轉移技術，可提供寬廣音場以及令人沉浸其中的遊戲音效。吊桿式麥克風以及隱藏式內建麥克風皆具備AI降噪功能，幾乎可完全消除鍵盤敲擊聲及背景人聲等所有雜音，確保玩家與隊友在遊戲中可獲得清晰的語音通訊。其吊桿式麥克風為雙指向、可拆式設計，並通過頂尖通訊軟體 Discord 及 TeamSpeak的認證，內建的按鈕可自由調整音量、隨時開啟或關閉麥克風。

ROG Strix Scope TKL Electro Punk是一款精巧的80%機械式電競鍵盤，專為快節奏的射擊遊戲而打造，電馭粉設計十分吸睛。(華碩提供／黃慧雯台北傳真)

ROG Strix Scope TKL Electro Punk機械式電競鍵盤

ROG Strix Scope TKL Electro Punk是一款精巧的80%機械式電競鍵盤，專為快節奏的射擊遊戲而打造，捨棄數字按鍵區，為桌面保留更多空間以便快速移動滑鼠。此款鍵盤配備具精準回饋感的Cherry MX鍵軸；Xccurate設計的加寬版Ctrl鍵，提供FPS狂熱者追尋的高精準度。ROG Strix Scope TKL Electro Punk 具備耐用的鋁合金上蓋結構且尺寸精巧，可輕易裝入背包前往參加LAN Party、遊戲賽事及其他電競活動！此外，ROG Strix Scope TKL Electro Punk還具備Aura Sync技術，可使每顆按鍵、ROG Logo以及鍵盤的RGB底燈燈效同步，玩家也可自訂燈效，打造光彩奪目的遊戲氛圍。

ROG Strix Impact II Electro Punk 電競滑鼠

ROG Strix Impact II Electro Punk是輕量且雙手通用的電競滑鼠，重量僅 79 公克，配備樞軸按鍵與軟質橡膠連接線，可提供快速且觸感優異的點擊感及順暢滑動效果。6,200 dpi光學感測器則可提供精確定位能力與反應速度。另外，ROG Strix Impact II Electro Punk配備獨家可更換微動開關插槽設計以延長使用壽命，四級可調式 DPI 開關可調整靈敏度以符合玩家的遊戲方式，半透明外蓋則為整體設計添加潮流感。ROG Strix Impact II Electro Punk還整合Aura RGB燈光效果，以直覺的色調來顯示當前靈敏度，從最低(紅色)到最高(綠色)；玩家還可自訂五個可編程按鍵，以符合個人遊戲模式或操控風格，打造專屬個人的電競滑鼠。

ROG Sheath Electro Punk電競滑鼠墊

ROG Sheath Electro Punk是專為各種電競滑鼠所量身打造的大型滑鼠墊，擁有900mm X 440mm超大面積，可同時容納所有電競配備，包含：筆電、鍵盤、滑鼠等。獨特針織表面可確保像素級精確的追蹤效能，提供無與倫比的操控體驗。底部採用防滑橡膠材質，可讓鼠墊牢牢固定在任何一種桌面，即使在激烈的槍戰中也能保持穩固、掌控全局。耐用的四周車邊可防止磨損，使用多年也能維持俐落外型，堪稱是所有電競周邊的最佳戰鬥平台，助玩家輕而易舉粉碎對手！

官方宣布 6月15日至6月30日，購買全套ROG Electro Punk系列鍵盤、滑鼠及耳麥，隨貨贈送ROG Sheath Electro Punk滑鼠墊 (價值NT$1,290)及ROG Ranger BP1500後背包(價值NT$ 2,490)，喜愛ROG玩家共和國的玩家們千萬不要錯過此系列珍藏！

(科技)