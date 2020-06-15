國民黨高雄市補選人選還沒確定，綠營網軍已經開始圍攻國民黨立委吳怡玎。（取自臉書）

國民黨立委吳怡玎被點名參選高雄市長補選，馬上被綠營網軍「只是堵藍」發動網攻，只是堵藍昨天至今已經發了5篇文罵吳怡玎，連續給她取綽號叫「兩億玎」、「女版連勝文」。國民黨團總召林為洲今天被問及此事，林為洲說，吳怡玎還不是候選人就已被攻擊，綠營好像很怕，可能是不錯的人選。

林為洲表示，這次高雄市長補選，國民黨是不可能放棄補選的，要展現誠意，國民黨過去犯了什麼錯，要向高雄市民道歉，盼市民再給一次機會，因此國民黨會提出最好的人選。無論多麼艱苦，都會全力以赴。

對於綠營網軍已經開始攻擊吳怡玎，林為洲說，國民黨的人選都還沒提出來，他們就開始攻擊吳怡玎。選戰過程中難免會有批評，但若攻擊的內容是談論到吳怡玎的爸爸、前立委吳光訓等，那行政院副院長陳其邁的父親是誰？民進黨高雄市議員陳致中的父親是誰？「要講爸爸，大家一起來講」。

至於實際上補選的人選，林為洲說，現在都在密集徵詢當中，希望在禮拜三中常會通過徵召提名的辦法，並且希望禮拜五之前提出人選，因為被壓縮到很短的兩個月要補選，所以提名辦法一過就必須要馬上提出人選。

(中時 )