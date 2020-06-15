縣定古蹟關西分駐所第二期修復工程峻工，在地社區團體以藝文展演方式開箱慶祝。（羅浚濱攝）

縣定古蹟關西分駐所第二期修復工程峻工，關西鎮公所將在月底前每周六日舉辦初心者市集。（羅浚濱攝）

歷時2年的縣定古蹟關西分駐所第二期修復工程日前竣工，15日警察節由客委會主委楊長鎮及縣長楊文科等人熱鬧剪綵啟用，在地社區團體以藝文展演方式開箱慶祝，接手營運的關西鎮公所將在月底前每周六日舉辦初心者市集。

楊長鎮表示，古蹟修復的經費不是大問題，後續如何營運、如何發揮生命力，才是考驗的開始，他希望第三期分駐所完工後能結合地方文化動力，配合電線電纜地下化及街區立面改造工程，帶動產業觀光，讓關西鎮成為浪台三線的重要節點。

楊文科表示，縣府透過文化資產保存、修復、活化三部曲，逐步在關西帶動地方小旅行，像去年在東安古橋舉辦的「鼓動茶香在關西」，打造水上觀眾席，邀請優人神鼓演出，開創嶄新的藝文體驗饗宴。楊文科並積極向楊長鎮爭取2022年世界客家博覽會由新竹縣舉辦。

文化局長田昭容表示，關西分駐所古蹟園區是新竹縣保留規模最大、最完整的警政生活空間，一、二期工程修復竣工後，將陸續舉「藝境關西」種籽計畫、文史文學、環境改造、藝術設計及陶木藝創作課程，營造共好美學的關西大客廳。

鎮長劉德樑表示，未來營運考慮委託團隊經營，邀請社區以一日展演方式參與，希望吸引藝文團隊進駐，推廣內山小鎮風情，活絡在地產業，讓大家看見不一樣的關西。

(中時 )