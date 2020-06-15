近年來與中華職棒大聯盟合作「台灣日」活動的日本甲子園歴史館，將從6月16日（週二）開始推出「中華職棒CPBL特別展」，展示蔡英文總統的親筆中職簽名球，中華職棒大聯盟吳志揚會長簽名球以及台灣犬中華隊球衣、中華職棒5隊簽名球衣。

蔡英文總統並且在球上簽下給日本球迷的一句話「台灣・日本一起加油！」（台湾・日本一緒に頑張りましょう！），象徵台日友好，並鼓勵一起攜手努力度過新型冠狀病毒疫情。

日本阪神電気鉄道株式会社所負責營運的甲子園歴史館，自2016年起與中華職棒大聯盟合作「台灣日」活動。吳志揚會長表示：「我曾經到甲子園歴史館參觀，裡面展示許多珍貴且具有傳統的展品。加上阪神球團長期與台灣選手有很深的淵源，希望能透過台灣日活動以及這次的特別展讓台日兩國的職棒界關係更加緊密友好。」

甲子園歷史館方表示，「希望能藉此活動答謝台灣職棒界一直以來在甲子園台灣日活動的協助，以及中華職棒球季開幕後，富邦悍將球團在主場新北市立新莊棒球場無償提供甲子園歴史館LOGO標誌的露出。希望今後能透過棒球更珍惜這份台日間的情誼。」

富邦悍將球衣是總教練洪一中為代表，他同時也是中華隊總教練；中信兄弟是二軍總教練林威助，他是前阪神虎選手；樂天桃猿為2019年聯盟MVP朱育賢；統一獅是中職史上最多勝投手潘威倫；味全龍則是前阪神虎選手、現為投手教練的蕭一傑。

(中時 )