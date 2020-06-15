環泥(1104)今日舉行股東會，今年水泥銷售目標36萬噸、混凝土銷售目標145萬立方公尺、石膏板銷售目標為1635萬平方公尺。董事長侯博義表示，儘管歷經景氣起伏，經營績效年年穩定成長，今年全球景氣在疫情及美中貿易戰多重不確定因素影響下，公司將積極拓展公共工程及民間建案合作，透過竹石膏板廠的增建，提高產能並增加競爭優勢，並將現有產品線進一步加值及多元化，有信心可交出一貫的好成績。

環泥轉投資利永環球科技目前知名度漸漸打開，並積極與國際大廠合作擴大應用版圖，今年除了在消費型電子產業持續衝高出貨量，也成為多家國際大廠指定使用的機台校正的設備廠商，並朝標準化和模組化的產品方向開發，以利縮短產品開發週期。

環泥108年合併營收50億元，年增4.7%，合併稅前利益11.9億元，年增6.28%，稅後盈餘11.4億元，每股盈餘1.74元。108年度水泥銷售39.8萬噸，年減1.05%，混凝土銷售154.1萬立方公尺，年減1.49%，石膏板銷售1664.4萬平方公尺，年減0.59%。

(時報資訊)