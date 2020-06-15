近來美國與中國的新冠肺炎新增確診病例加速攀升，投資人對重啟經濟後恐爆發第2波疫情的跡象感到擔憂，美東時間周一凌晨美股期貨跌幅擴大，道瓊指數期貨下挫逾600點。美中兩國若爆發第二波感染恐再度重創原油需求，歐美期油價格亦同步大跌。

目前道瓊指數期貨大跌643點或2.53%，為24,755點。標普500指數期貨跌2.13%，那斯達克100指數期貨跌1.62%。在美國恐爆發第二波感染的疑慮籠罩下，以及投資人將近來美股強勁反彈的獲利落袋為安，上周道瓊指數收跌5.6%，標普500指數跌4.8%，那指跌2.3%，均創下3月20日以來最大單周跌幅。

布蘭特期油現在大跌3.1%，報每桶37.53美元。美國WTI期油重挫4.5%，報每桶34.63美元。

在美國恐爆發第二波疫情的擔憂籠罩下，兩大期油價格上周都重挫約8%，為4月以來周線首度收跌。

美國各地陸續解除封鎖措施後，越來越多州的新冠狀病毒確診數快速反彈。阿拉巴馬州周日的新增病例數連續4天創下新高，阿拉斯加、亞利桑那、阿肯色、加州、佛州等地過去3日的新增病例改寫記錄。截至目前為止，美國總確診數已超過207萬人，至少11.5萬人因此死亡。

此外，中國已經趨緩的疫情再度升溫，短短4天北京新冠肺炎本土確診數激增51例，全與當地最大的蔬果批發市場「新發地」有關。由於遼寧的新增病例也與北京病例有關，顯示疫情已經跨省擴散。

(時報資訊)