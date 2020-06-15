美美經過靜脈內雷射治療，癒後情況良好。（基隆醫院提供／許家寧基隆傳真）

基隆1名大四學生美美（化名），平時上課久坐、下課就到加油站打工，前陣子腿部莫名發癢、隱約可見藍紫色血管細紋，最近天氣轉熱，美美的小腿竟浮出一條條猶如蚯蚓的突出物，讓她不敢穿著熱褲外出；醫師指出，長期久坐久站，易造成靜脈曲張，嚴重可能造成栓塞致命。

心臟血管外科陳柏霖醫師說，美美原本只是以為皮膚太乾燥，並不以為意，後來發現雙腿情況越來越嚴重，有如藍色蜘蛛網，現在只能穿長褲遮掩，感到很困擾，接受醫師建議提早接受雷射治療，不僅是為了腿部美觀，也是為了身體的健康。

陳柏霖說，在正常情況下，腿部靜脈應將血液從下肢帶回心臟，透過小腿肌肉的收縮，輔助靜脈瓣膜的開闔，藉此保持血液流向心臟並防止血液回流至下肢，當瓣膜受損無法正常運作時，容易導致血液淤積在腿部，進而造成下肢靜脈曲張。

靜脈曲張並非老年人專利，長途客運的駕駛、百貨公司櫃姐、廚師、服務生或孕婦都是好發族群，由於靜脈曲張初期症狀不明顯，抬腿、或一覺起來即可舒緩腿部腫脹及不適，嚴重腿部外觀會開始出現色素沉澱、傷口潰瘍，甚至可能引發致命的併發症。

靜脈曲張治療方式須依個人病情需要，並經主治醫師評估後來進行，依美美的案例雷射手術癒後最佳；也建議民眾睡眠時可將雙腳墊高，若無法避免久站，可定時休息、走動，減少穿高跟鞋、翹腳，也可藉由運動提升腿肌，增加下肢血液循環。

(中時 )