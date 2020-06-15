隸屬於法國巴黎銀行集團的法國巴黎保險宣布，自2020年6月15日起法國巴黎保險台灣區總經理職位將由丘舒盈接任。 丘於國際性的保險公司累積超過26年的專業資歷，加入法國巴黎保險之前擔任新加玻萊佛士健康保險公司(Raffles Health Insurance Singapore)總經理職位三年，並於馬來西亞豐隆保險公司(Hong Leong Assurance)擔任營運長一職、以及瑞士保險公司(Zurich Insurance)擔任行銷長，過去也曾於亞洲區(新加玻、香港、馬來西亞)及歐洲(瑞士)擔任過區域性主管。 法國巴黎保險亞洲區總裁黃??葹表示，丘女士有豐富的保險商品、行銷、運營、策略規劃等多元的專業資歷，對保險市場消費者需求深具洞察力，相信她將能協助加速法國巴黎保險集團在台灣的發展及營運轉型的步伐，持續優化營運效率與人才培育，藉由產品、服務創新為廣大台灣市場的消費者提供優質保險保障及超乎期待的保險體驗，並持續專注在與銀行通路夥伴的緊密合作，提供協助夥伴通路成功的保險解決方案。 法國巴黎保險在台灣擁有超過20家金融機構通路夥伴，並積極透過各項轉型計畫以提供客戶和合作夥伴更多的正面體驗。2019年台灣市場的總保費收入為新台幣1,103億元，是法國巴黎保險在全球表現最亮眼的市場之一。而法國巴黎保險創造幸福的兩大領航商品—投資型保單與房貸型壽險也在競爭激烈的銀行保險通路持續穩坐領先地位。

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