受制中美新冠疫情似再度蔓延，北京與美國高達8、9州的新增或住病例多創新高，使美股期貨盤與亞股多嚇跌，其中美股道瓊期目前大跌逾700點，使台股包括外資等法人極短線先行調節逃命，致中場後約呈45度斜角向下急殺，使台積電、台塑四寶、兆豐金、第一金、台灣大、中華電、和碩、鴻海、統一及南亞科等，多臉色鐵青，致加權股價指數終場大跌123.68點，報11306.26點，跌幅1.08%，成交1746.元。

周一的重量級集團股站在多方者，僅國泰金、國巨與台玻力守榮面；另外，華航、仁寶及聯發科等，則力守平盤。不過，聯發科、國泰金等都遺有長上影線，顯示法人打帶跑壓力仍相對沈重。

店頭市場方面，生技族群受惠新冠疫情再起，仍是市場追逐焦點；加上化學、紡纖與航運等族群也站在多方，使指數開出高盤，但電子、電機、鋼鐵、營建與觀光等類股指數向下修正，表現疲軟，使尾盤由紅翻黑，大盤報跌0.3%，報151.41點，成交473.58億元。

美股期貨盤方面，由於包括德州等8、9個州，在近3、4日連續發生新增新冠病例或住院病例創新高，使市場疑慮景氣復甦或再延後，致道瓊期出現一片殺伐聲浪，迄台北時間下午2時左右，暫報大跌761點，跌幅3%；另外，標普500、那斯達克100與小型股2000等3大期指，也分別暫報重挫2.52%、2.03%及3.73%。

亞股方面，受制道瓊期大跌負面影響，包括澳洲、日本、南韓、香港、上海綜合、滬深300、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、越南、印尼與印度等股市，也多臉色不佳，呈現大跌窘境。

不過，亞洲地區主要貨幣兌美元匯價的表現，與股市大異其趣，目前除日圓演出弱勢外，餘新台幣、韓圜、新元、港幣、菲披索、泰銖、馬來幣、印尼盾與印度盧比等，都呈現升值格局，其中新台幣午盤暫報大幅升值0.91分，為29.671元，仍直逼兩年新高水準。

業內人士指出，目前月線、季線、半年線與年線等中多關卡，都還在11200點之下，顯示台股短線雖連兩日拉回整理，但並未破壞中多架構，且公營法人逢低護意願仍相對濃厚，預期在6月報稅、繳稅未遠颺前，大盤未脫區間橫向整理格局，高檔在11700點附近不宜追價，低檔則在季線附近逢低布局，降低持股風險。

業內人士表示，大盤進入中期整理趨勢雖逐漸明朗，但個股依題材領先盤勢演出仍是特色，且類股輪動未看淡，包括被動元件、NB、PCB、IC設計、資產、觀光等族群，後市不必過分悲觀。

(工商 )