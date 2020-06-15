塵封已久的護照該拿出來曬一曬了！台北大直英迪格酒店6/20日至8/30止日推出「曬護照」住宿專案，號召久未出國的旅遊迷們，安排一趟城市輕旅行，凡自IHG官網、APP預訂任一住房專案，入住登記時曬出護照，入住期間在臉書或IG打卡分享與護照的時尚美拍，並標註 #曬護照 #passportbask，即能免費參與每日下午4-6點Indigo Lounge 暢享紅白酒、啤酒、雞尾酒及特色輕食，還有機會免費入住價值18萬的總統套房。

台北大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示，台北大直英迪格看準國旅市場商機，採精準分眾策略，不定期推出好玩、有趣的話題旅遊，刺激民眾消費意願。今年夏天，館內籌劃多時的「曬護照」住房專案登場，結合年輕族群喜好，串起時尚輕旅行風潮，為酒店品牌再創話題與聲量，帶動第三季全館住房及餐飲營收30%以上成長。

大直英迪格酒店並推出振興優惠食宿方案，7/15日至8/31日不限平假日，民眾凡預訂酒店官網每日最優惠房價，使用振興券加價500元，即可續住第二晚或一次入住兩間，家庭出遊首選。針對熱愛美食之消費客層，T.R Bar & Kitchen推出振興券1,000元即享優惠之「波士頓龍蝦義大利麵套餐」(原價1,480+10%)，三道式菜色囊括餐廳明星商品，波士頓龍蝦細扁麵、黃金南瓜濃湯及法式烤布蕾；飽附龍蝦高湯精華的蕎麥麵條，搭配半隻肥碩鮮美龍蝦肉與濃郁法式醬汁。

(工商 )