衛福部健保署日前針對醫療器材提出管理新制，訂定上限惹爭議，引發醫界大反彈，也讓總統蔡英文難得對內政議題親上火線，並點名行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中多溝通，隔日陳時中宣布政策暫緩上路。蘇貞昌今(15)日受訪時重批衛福部，「一個政策推出，應讓整個團隊知道」，才不會被誤會或思慮不周。

蘇貞昌今早雖沒有直接點名陳時中，但他直言批評衛福部，指稱醫材自費負擔要有上限，原是立意良好，希望減少民眾負擔，但推出一個政策應該要有充分溝通，讓所有相關人員都能了解，也必須要有縝密規劃；同時一個政策推出應該讓整個團隊知道，準備好相關的QA、懶人包等，政策才不會被誤會，或是思慮不夠周到。懶人包一直是蘇團隊最自豪的政策工具，蘇貞昌大頭照更是其中招牌。

早在520改組前，政界就盛傳蘇貞昌一直想拔掉內政部長徐國勇、交通部長林佳龍，以及陳時中等人，藉此可以換上聽話的文官系統或是蘇系人馬。然而碰上新冠肺炎防疫時刻，陳時中和林佳龍等人表現亮眼，讓蘇貞昌對「拔官」有所忌憚。

如今，健保自付差額醫材新制惹爭議，陳時中雖不至於從神壇跌落，但確實也得罪不少民進黨重要的醫界支持者，恐會影響未來投入地方首長選舉之路。醫材風暴延燒初期，蘇貞昌就算被蔡英文點名，仍按兵不動，只讓政院發言人丁怡銘出面回應，原以為行政部門會共同承擔，冷靜處理這起風暴，沒想到蘇貞昌今早還是忍不住「噹」了陳時中一下。

綠營人士表示，蘇貞昌發言很不厚道，當初擴大萬元紓困之亂，懶人包很精美，院長也意氣風發上台表演，還不是出包。蘇院長出錯就躲起來，立委蘇巧慧趁機修理衛福部、推卸責任，陳時中也沒計較最後陪著院長出面道歉，結果蘇貞昌現在還這樣修理自己的閣員，這什麼氣度格局？

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(中時電子報)