為讓獨居長輩端午佳節也能感受節慶氣氛，行善低調的80歲獨居張婆婆捐贈1000顆粽子，縣府社會處15日結合公益彩券盈餘經費，與台灣社工人共好發展協會服共同舉辦贈粽儀式，送給接受送餐服務的獨居及弱勢老人共168人，每人享用6顆張婆婆的愛心粽。

社會處長李國祿表示，這次1000顆粽子的善款，來自台灣社工人共好發展協會服務的張婆婆，她深知獨居老人最需要的是關懷陪伴及找尋生活重心，期望把這份愛心粽，傳遞給和自己相同境遇的老人。

李國祿表示，張婆婆的愛心粽照顧86位獨居老人外，也感謝台灣社工人共好發展協會督導王秋雲將愛心擴及到82位中低收老人，縣府則串聯長安老人養護中心等5個送餐單位，把滿載著愛心的1000顆好粽，登門發送給13鄉鎮的獨居及弱勢老人，共享佳節美食。

王秋雲表示，目前該協會受縣府委託辦理獨居老人服務、老人保護服務及成人監護宣告訪視服務，若有相關服務需求可電03-5586238分機17，王秋雲。

(中時 )