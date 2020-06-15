新北市教育局今（15）日在福和國中舉行「新北科技中心創客萌芽Go-祥儀科技寶捐贈儀式」，財團法人桃園市祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春代表捐贈科技寶創客套件，由新北市副市長吳明機代表受贈。

祥儀基金會捐增防疫武士線上競賽材料包，更首度捐贈科技寶輕量級相撲車及KUBOT無人搬運車等教具，給予新北市8間自造教育及科技中心（積穗國小、蘆洲國中、永和國中、福和國中、中正國中、鶯歌國中、金山高中、樟樹國際實中）及策略聯盟學校共同推廣創客教育及科技領域課程。

吳明機表示，新北以打造「新北自造城」，培育創意人才為目標，這次透過跟祥儀合作，挹注相關產業資源，給予學校師生多元科技課程，推動新北科技教育無限創客力。

蔡逢春表示，科技時代如何增加自身競爭力，擁有解決問題的能力很重要。透過推廣機器人教育串接產業鏈結，更搭配國際機器人邀請賽與來自其他國家的參賽選手同台競技，擴增師生學習履歷，開拓交流國際視野。

(中時 )