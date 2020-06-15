端午節將至，中醫大新竹附設醫院19日舉辦「端午聰明選，健康很粽要」講座，民眾當天看診只要出示看診單或掛號證明，並在該院粉絲團按讚分享，即可獲贈1個具有防蚊驅蟲、化濕醒脾及芳香辟穢功效的中藥香包，也可選擇自己DIY。

另外，19日上午9點，營養科營養師吳婉瑜在一樓大廳有講座，說明健康吃粽的飲食要點，提供民眾養生五穀粽食譜及做法，內含紫米、燕麥、糙米、小米、蕎麥、雞肉、竹筍、香菇、花生等營養豐富的低卡食材，教大家如何健康吃粽不肉重。

中醫大藥劑科總藥師黃柏豪表示，今年端午節特別以紫蘇、葉佩蘭、藿香、石菖蒲、艾葉、香茅及薄荷7種藥材，調製成中醫大新竹附醫專屬包裝的端午中藥香包，這些植物多具有濃烈的香氣，可驅除溽暑毒害更可以健身。

黃柏豪提醒，孕婦不宜佩掛氣味過於濃烈的香包，有些藥物如薄荷，對蠶豆症幼童長期接觸並不合適，活動的中藥香包內有不織布包裹，加上外層有布的隔絕，相對安全，但不要撕開，避免中藥材外漏。

19日來院看診的民眾只要出示看診單或掛號證明或檢查證明，在中醫大新竹附醫指定粉絲團按讚加分享，即可獲贈一個中藥香包或可當場DIY，數量有限。

(中時 )