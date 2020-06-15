竹南科學園區15日上午發生死亡車禍，王姓男大生機車撞毀，本人死亡。〔讀者提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南科學園區內科學路、科中路口，15日上午發生死亡車禍，一名王姓男大生騎機車行經路口時，與一名呂姓男子所駕駛的自小客車發生擦撞，王生機車倒地滑行波及路口停等紅燈的2名女機車騎士，王經送為恭醫院急救後不治，肇事原因正由警方調查中。

就讀新北市某大學3年級的21歲王姓學生，目前在竹南科學園區內實習，15日上午7時26分左右，王生騎機車出門實習，沿科學路西往東方向行駛至科中路時，56歲呂姓男子駕駛的自小客車，剛好由對向駛來準備左轉，王生閃避不及，撞及轎車前端，王生當場彈飛摔落地面，機車倒地滑行撞上正在科中路口停等紅燈的2名女機車騎士。

王生頭部重創，經竹南消防分隊救護車送往頭份市為恭醫院急救，延至8時40分宣告不治，至於呂某則未受傷，僅自小客車前檔風玻璃、保險桿、引擎蓋等處受損，另遭波及的黃姓、鍾姓等2名女騎士，則幸運未受傷，僅機車輕微擦損。

轄區竹南分局員警到場調查，發現雙方都無飲酒，詳細肇責正由警方調查中。

(中時 )