受疫情影響，釉料大廠中釉(1809)15日指出，印尼廠將暫時停止生產3個月，停產期間總停產量為6,295噸，約占公司營收比例14.3%。
中釉目前生產基地共有台灣苗栗通霄廠、新竹廠；中國大陸廣東山水廠、山東大鴻廠、上海廠、淄博廠及印尼廠。
主要以亞洲市場為主的中釉，今年以來因受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，主要銷售國家封城，無法出貨，導致1-5月合併營收只有6.99億元，年衰退25.07%。
受到國內及中國大陸、東南亞房市低迷影響，中釉近三年來營運低迷，2019年更出現近十年來的最大虧損4076萬元；今年首季也因疫情干擾，有2377萬元的稅後虧損。
雖然近幾年來，中釉陸續推出陶瓷噴墨技術、紡織噴墨墨水、螢光玻璃片等新產品及新技術；但因接受度尚在開拓、競爭力激烈，市場指出，近一年來，中釉的營運績效不如預期。
(工商 )
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