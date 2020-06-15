獨一無二娛樂文化今（15日）號召旗下多組金曲、金音等鑲金合作歌手、樂團舉辦餐敘，盼疫情緩和後演出等演藝活動回歸正常。今年受到新冠肺炎疫情影響，往年至少出國5、6次商演的董事長樂團，今年到現在連一次都還沒有活動，聊起近期忙什麼，吉董透露已報名年底的42公里烤雞馬拉松全馬，是他送給自己的五十歲禮物；報名同一賽事的白董笑說：「因為疫情沒辦法去游泳，就每天跑步跑習慣了，不跑腳會麻麻的。」

董事長樂團今年因疫情取消海內外活動已超過二十場、短收數百萬，鈞董開玩笑說：「所以要很節儉，出門搭捷運，而且以前常外食、現在都只吃自己做的東西，可以省錢，小孩子也喜歡。」他們下周將辦線上直播演出，九月也有基隆的公開活動，至於海外行程？鈞董大器說：「看哪裡疫情比較不嚴重就去哪唱，但中國我們是確定不能去啊。」

他們透露已申請文化部因應疫情開放申請的紓困方案，並規劃開「聽歌學台語」類型的線上節目，希望透過聽歌，提升年輕人學台語的接受度。此外，官靈芝近幾個月因工作量變少，開始從事跨境電商，販售日用品、保養品、健康食品等，靠此賺零用錢；官靈芝透露以前跟幾位股東之前開餐廳、PUB三年就賠了2000萬，如今將直銷當副業壓力小、收入也穩定。

官靈芝今出席餐敍。（盧禕祺攝）

獨一無二娛樂文化今辦餐敍。（盧禕祺攝）

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