女子鑰匙掉水溝 警察趴水溝蓋夾起 14:512020/06/15 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 值班員警陳柏宏（左）成功協助李姓女子（右）把鑰匙從水溝拿出。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 值班員警陳柏宏趴在水溝上，成功幫民眾拿出鑰匙。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市李姓女子15日上午，鑰匙不小心掉進桃園警分局中路派出所前的水溝。值班員警陳柏宏，發現李女不斷看著水溝，熱心前往協助，並拿雨傘成功勾起鑰匙，讓李女相當開心。 警方表示，發現鑰匙掉進水溝內大約有1公尺深，先拿長夾嚐試夾取，但無奈水溝太深夾不到，於是員警與李女合力將水溝蓋翻起，再用雨傘把鑰匙鉤拉到近處成功夾取，陳柏宏還幫忙將鑰匙帶回所內清洗乾淨交還李，她開心的向員警表達感謝之意。 (中時 ) #鑰匙 #水溝 #員警 #雨傘 #成功 也許您會感興趣 社會熱門新聞 不是韓國瑜 史上被媒體害最慘公眾人物 鄉民一面倒選她！ - 社會 韓國瑜遭罷免 「反韓」律師送民進黨經典5字 - 社會 竹南科學園區趕上班 白牌重機撞奧迪 21歲騎士噴飛30米爆頭亡 - 社會 社會10點檔》富二代追砍父母106刀 怕沒死猛注射毒藥 還嗆記者沒人性 - 社會 北漂醫美師返鄉 問選科技大廠或小公司 網驚：南部這麼慘？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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