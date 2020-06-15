值班員警陳柏宏趴在水溝上，成功幫民眾拿出鑰匙。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市李姓女子15日上午，鑰匙不小心掉進桃園警分局中路派出所前的水溝。值班員警陳柏宏，發現李女不斷看著水溝，熱心前往協助，並拿雨傘成功勾起鑰匙，讓李女相當開心。

警方表示，發現鑰匙掉進水溝內大約有1公尺深，先拿長夾嚐試夾取，但無奈水溝太深夾不到，於是員警與李女合力將水溝蓋翻起，再用雨傘把鑰匙鉤拉到近處成功夾取，陳柏宏還幫忙將鑰匙帶回所內清洗乾淨交還李，她開心的向員警表達感謝之意。

(中時 )