威力彩到昨天(6/14)為止已連續槓龜35期，頭獎獎金上看7.9億，讓人躍躍欲試。星座專家小孟老師指出，有4星座財運最旺，且買彩券的最佳時機點落在下午3點到晚上6點。

《三立新聞網》報導，小孟老師說，財運最旺的星座依序為：巨蟹座、雙子座、獅子座、天蠍座：

第4名：天蠍座（10/24～11/22）

天蠍座若在家中床頭放金元寶，能幫助財神降臨，今天不妨一睡醒就去購買彩劵，若錯過睡醒機機也別太傷心，下午3點到6點仍是幸運時辰。

第3名：獅子座（7/24～8/23）

獅子座下半年偏財運絕佳，小孟老師建議在今天買彩券前先擦個紅色指甲，或是穿火紅色衣服，最好可以再吃些紅色食物，像是西瓜、紅肉火龍果等吸收旺財能量，再買彩券。

第2名：雙子座（5/22～6/21）

雙子座今天財運最旺，建議在下午3點到5點之間，找到太陽的位置，再朝著手錶12點鐘方向找到最近的投注站，讓中大獎機會提高。

第1名：巨蟹座（6/22～7/23）

巨蟹座可以在今天中午喝熱茶，或是拿礦泉水在地上畫圈代表圓滿，下午3到5點再去投注站買彩券，說不定財神爺就來了。

(中時電子報)