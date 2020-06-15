上周末是解封第一個完整周末，不僅各地區觀光消費人潮爆量，賞屋看屋人潮也大增，台灣房屋統計6月13.14日兩天的帶看量，比疫情嚴峻時的四月周末平均量增加兩成，而疫情改變了民眾消費和生活習慣，對於購屋喜好台灣房屋集團統計今年2~6月，台灣房屋官網的瀏覽物件類型，透天產品佔比達44.5%，其次為電梯大樓35.8%，對照去年同期，瀏覽量以電梯大樓佔最多，達39.2%，透天產品居次佔36.1%，透天點閱量增加8.4個百分點，其中透天物件瀏覽量最多的縣市，依序為台南、台中和桃園三縣市。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，透天產品有天有地，出入單純，可運用空間又大，在房價基期較低的中南部有一定市場力，不過近年受到房價走揚和少子化的影響，大部分的購屋族，都偏好新社區大樓。然而防疫期間強調社交距離，有換屋規畫的人，在價位相近的情況下，對透天產品的好感度大增。

台灣房屋智庫統計實價登錄2019年至今交易透天產品的總價和平均坪數，其中，六都中以台南總價最低，平均959萬元，其次為桃園，1023萬元，平均坪數都在55~56左右；而在房價最高的天龍國，想住透天，平均要價4375萬元，且平均坪數最小，僅49.9坪。

張旭嵐分析，目前具市場性的透天產品分四大類，一般純住宅的透天在中南部比較有市場，新蓋的別墅甚至走豪墅路線，吸引區域中預算豐沛的換屋族目光。而在中南部大學或產業園區周邊，則是不少專門蓋來隔套出租的透天產品，因投報率約在3~4%，吸引退休公教人員改當包租公；在雙北市區商圈，具有店面效果的透天，即使屋齡高，但仍有一定身價，不僅一樓當店面，二三樓也有辦公室或樓店效應；至於北台灣更不乏30年甚至40年以上老透天，因具有都更價值，賣出億元以上身價也不足為奇。

(時報資訊)