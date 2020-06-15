《國際經濟》史上最慘！新加坡首季就業大減逾2.5萬人 14:322020/06/15 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受外國就業暴跌影響，新加坡第一季總就業數創下史上最大跌幅。 新加坡人力部周一公布，包括國外的本地勞工在內，第一季總就業人數大減25,600人，遠超出初步估算的減少19,900人。 經季調後，第一季失業率為2.4%，高於較去年第四季的2.3%。 數據顯示，新加坡首季遭裁員人數達3,220人，高於初估的3,000人。此外，多達4,190人的工作日減少或暫時遭到解僱，是去年第四季（840人）的5倍之多。經季調後，首季職缺數跌至46,300個，創下2010年9月來新低。 (時報資訊) #首季 #第一季 #新加坡 #就業 #大減 也許您會感興趣 財經熱門新聞 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 慘！友人買這檔2天賠到脫褲 老謝爆遭坑殺內幕 - 財經 二次疫情疑慮激增！市場恐慌蔓延 美期指狂崩900點 - 財經 90％散戶為何一買就套？專家1句戳破盲腸 - 財經 遭美制裁撐不住了？網傳華為7月將裁員5成 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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