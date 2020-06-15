受外國就業暴跌影響，新加坡第一季總就業數創下史上最大跌幅。

新加坡人力部周一公布，包括國外的本地勞工在內，第一季總就業人數大減25,600人，遠超出初步估算的減少19,900人。

經季調後，第一季失業率為2.4%，高於較去年第四季的2.3%。

數據顯示，新加坡首季遭裁員人數達3,220人，高於初估的3,000人。此外，多達4,190人的工作日減少或暫時遭到解僱，是去年第四季（840人）的5倍之多。經季調後，首季職缺數跌至46,300個，創下2010年9月來新低。

(時報資訊)