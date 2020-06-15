端午連假一票難求！台鐵局今日表示，為加強疏運，將再加開38列次對號列車，加班車將於本周三零時起，開放搶票。台鐵局提醒完成訂票的旅客，應於2日內取票或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票，避免因逾期未取票影響自身權益。

今年端午連假疏運自6月24日至29日，共計6天。台鐵局原已加開114列次及加掛486輛車廂，並於上周三開放搶票，9小時熱銷28.5萬張。根據台鐵局統計，去程部分，東部幹線開往花蓮方向，24日12時後至25日18時前售完、往台東24日、25日售完；西部幹線往高雄，24日下午1時後至25日上午11時售完；南迴線高雄往台東，25日12時以前售完。回程部分，東部幹線28日上午7時以後售完、西部幹線高雄往台北28日上午9時至傍晚5時售完。

為加強疏運，台鐵局將再加開38列次對號列車，加班車於6月17日（三）零時起，開放全線電話語音、網路及超商訂票，相關加開車次、時刻，自16日零時起於交通部台鐵局官網及各車站公告。

另依據交通部及指揮中心規定，端午疏運期間，台鐵局開放每列次新自強號於乘車當日限量發售120張無座票，民眾亦可多加利用。

(中時 )