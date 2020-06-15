高雄市議會議長許崑源本月6日晚間在罷韓結果確定後驚傳墜樓，高雄地檢署經過相驗後表示，許崑源因全身多處骨折外傷、頭部重創死亡。生前未留遺書，初步排除外部人為因素，家屬也無特別意見，但為求慎重，仍採集血液送驗。今天血液檢驗結果出爐，檢方證實許崑源生前並未飲酒及服用藥物，因此排除這兩項因素影響，墜樓原因仍要繼續釐清。

高雄地檢署檢察官是在6月6日晚間10時許接獲警方通報，指高雄市議會議長許崑源自17樓住處房間墜樓身亡，旋即指派主任檢察官劉慕珊、檢察官張貽琮前往現場指揮高雄市政府警察局苓雅分局進行採證。

據了解，許崑源墜樓時妻女均在家，檢方7日凌晨1時許結束現場勘驗後，主任檢察官劉慕珊、檢察官張貽琮再率同法醫前往殯儀館相驗，於凌晨2時40分許完成相驗。雖然初步排除外部因素介入，但為求慎重，仍採集血液送驗。

今天檢方化驗結果出爐，證實許崑源的血液中並未驗出酒精及藥物反應，未來將繼續釐清墜樓過程及原因。

(中時電子報)