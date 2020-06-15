緯穎（6669）15日舉行股東會，董事長林憲銘在會中表示，今年第一季公司營運雖短暫受到新冠肺炎疫情影響、營收下滑，但稅後淨利仍維持成長走勢，顯示公司營運動能仍佳，總經理暨執行長洪麗甯也釋出對後市營運的樂觀看法，預計下半年會比上半年好，全年營運更將比去年表現更好。

洪麗甯表示，雲端 從2016年到2018年展現快速成長走勢後，在2019年第一季到第三季趨緩，但在年底時緯穎也看到產業出現新成長動能，相信緯穎是走在對的方向、並會繼續投資，持續和客戶、重要供應鏈與技術夥伴合作開發更多新產品，以滿足客戶更多不同需求，其中，針對散熱新技術推出的新品，也將在8月時客戶的資料中心試行運作。

展望全年需求，洪麗?直言總體的需求並沒有改變，而且緯穎下半年的業績會比上半年好，今年也可望比去年更好。

針對先前外界臆測緯穎今年董事會改選，將納入紫光集團全球執行副總裁高啟全任獨董，林憲銘特別釋疑澄清指出，高啟全在業界是相當有名望且具前瞻性的科技人，因此希望他能以自身豐富的經驗與閱歷，對緯穎的營運提供建議與督導。

緯穎今年股利恢復到以往6成以上配發率的水準，股東會中亦通過預計將分配每股23元現金股利案，林憲銘並表示，今年公司已備足因應未來挑戰的食糧，同時也將加速配發時間，希望能儘快提前於7月底前即發放給股東。

(工商 )