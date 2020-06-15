大陸廣西省一名24歲張姓男子日前回鄉下老家時，曾享用山間看似乾淨無污染的山泉水；回到廣西之後，過了好長一段時間，張男的鼻子裡開始出現癢、痛症狀，沒想到醫生竟從他的鼻子裡夾出一條會吸血的螞蟥，讓張男嚇得再也不敢生飲山泉水。

綜合陸媒報導，負責這起病例的耳鼻喉科醫師吳海峰表示，張男日前到醫院看診，表示近3、4天鼻子裡面有點痛，每次痛完之後還會有一點點血跡。吳海峰仔細檢查，在張男鼻腔深處看到一個深色的異物，於是馬上改用鼻腔鏡檢查，發現竟是一條正在蠕動的螞蟥！

吳海峰想要把這條吸血螞蟥取出，但張男鼻中隔彎曲、鼻黏膜腫大，讓這個看似簡單的任務變得十分困難。吳海峰一連換了三種不同造型、尺寸的鉗子，都無法順利將螞蟥夾出；而張男的鼻子經過這一連串的折騰，讓他痛不欲生，一度想要放棄治療。

吳海峰最後選擇對張男鼻腔深處做麻醉，趁著螞蟥被麻醉、張男不適感減少時，一股作氣把螞蟥夾了出來，發現螞蟥伸展時長度可達3公分，而且麻醉一下就失去效用，繼續動個不停。張男仔細回想，可能是之前回老家時喝了山泉水，才讓螞蟥有機會入侵體內。

吳海峰表示螞蟥幼蟲體積很小，肉眼不易察覺，所以在飲用或使用山泉水洗臉時，幼蟲可能進入口腔、鼻咽喉並寄居下來；最適合螞蟥生存的環境溫泉度約10至40度，以吸食宿主血液為生，所以人體內環境非常適合，螞蟥才會死賴著不肯離開。

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(中時電子報)