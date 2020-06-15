北京新冠肺炎疫情，近期再度爆發群聚感染，6月12日晚，北京疾控部門在對新發地市場進行抽檢時，在切割進口三文魚的案板中檢測到了新冠病毒，而豐台區花鄉地區14日升級為「高風險」，成為大陸目前唯一的高風險地區，超市也出現民眾集體搶菜「清空」的畫面。

大陸北京多個超市出現集體搶菜事件，圖為 大陸網友拍攝 超市被搬空的蔬果台畫面。(圖/翻攝 大陸微博)

綜合陸媒《人民日報》、《華夏時報》等報導，6月13日，北京市新增新冠肺炎確診病例36例，其中在新發地市場工作者27例，曾直接或間接暴露於新發地市場者9例。

報導指出，出現疫情的豐台、西城等區無論是線上、線下，都出現一波「搶菜潮」，部分超市、菜市場出現綠葉蔬菜售罄的情況，「剩下的」大多賣相較差。但雖然出現部分區域「一菜難求」情形，不過價格仍然平穩。

對於新發地市場出現新冠病毒、市場爆發集體搶菜，北京市政府已召開會議，採取緊急因應措施，將六大批發市場都暫時關閉，「豐台區戰時機制也迅速啟動，對新發地市場以及周邊社區採取封閉管理措施」。但由於緊急關閉市場，已嚴重衝擊了北京農產物資供應，引發恐慌與搶購潮。

據《法國國際廣播電台》14日報導，為舒緩民眾搶購潮，北京市政府14日當天更宣佈進入「非常時期」，並研擬從其他省分配送蔬果，呼籲民眾「資源充足」，希望民眾不要爭搶。

而北京疾控中心也公布統計，近4日以來，北京已經有51例新冠肺炎確診病例，且都與新發地市場有關；在該市13日新增的36例確診病例中，曾在新發地市場的工作的人員有27例，曾直接或間接暴露於該市場的9例；透過主動就醫發現的有11例，疫情溯源篩查發現25例。

此外，也有大陸網友在微博上回報「戰況」，坦言「帝都這波搶菜搶得比春節第一波厲害，超市沒漲價的都被搶，菜站漲價和電商貴點的有的是，不用搶」。

北京超市出現集體搶菜:大陸網友也驚呼，這波比春節還猛。(圖/翻攝大陸微博)

(中時電子報)