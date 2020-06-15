北市某電腦公司的郭姓專案經理，負責處理台北榮總醫院桃園分院約17萬元的伺服器採購案，他認為總價1158元鍵盤、滑鼠及防毒軟體贈品醫院用不到，自行決定不交貨，事後卻挨告詐欺，遭到起訴。台北地院認為，本案僅涉民事糾紛，判郭男無罪，可上訴。

檢方起訴指出，榮總桃園分院2016年10月15日下單購買「2U機架式低階2路伺服器」，交付項目包括鍵盤、滑鼠、防毒軟體，郭男卻逕自通知供貨廠商刪除這些項目，同年11月2日再前往醫院安裝伺服器，院方承辦人一時不察完成驗收，核銷付款流程，使郭男公司獲取1158元不法利益。

郭男否認犯行，辯稱醫院機房架設眾多伺服器，皆共用一個鍵盤及滑鼠，不需再加裝其他鍵盤滑鼠，且獨立使用防毒軟體，不會安裝他們提供的防毒軟體，才會通知廠商刪除這些項目，醫院反映後已於2018年8月29日補送，本件純屬民事糾紛。

法院傳喚醫院承辦人到庭，他證稱，他驗收時只會注意主機機型，不會去看配件，本件採購案交貨項目有無包括鍵盤、滑鼠、防毒軟體，不會影響他的採購意向及驗收結果，因為本來就不需要這些配件，就算廠商贈送，也只是堆在庫房。

合議庭認為，郭男雖隱瞞刪除鍵盤、滑鼠及防毒軟體的事情，但這些東西非本件採購案的必要之點，難認郭男施用詐術，故判他無罪，若醫院仍有疑慮，可主張減少價金或請求損害賠償等民事訴訟。

(中時 )