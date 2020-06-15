Google 到底會在何時發表 Pixel 4a 手機？這問題恐怕跟新冠肺炎(COVID-19)疫情何時會結束一樣難以回答！發表日期二度傳出延後的 Google 中階手機 Pixel 4a，最新相關消息是又傳延後，可說想看見 Pixel 4a 真面目是難上加難啊。

綜合先前報導，原本 Pixel 4a 中階手機傳出有望 5 月下旬亮相，但之後被延期到 6 月。根據爆料達人 Jon Prosser 的說法，新機發表日期又被延後到 7 月 13 日。但據他了解，Pixel 4a 預定的發表日落在 7 月 13 日目前沒變，不過原本預計要推出的兩種機身顏色中，「Barely Blue」款式已經被完全移除，預計新機上市時間從原本的 10 月初被延後到 10 月 22 日，僅存 Just Black 款式。

Where’s Pixel 4a?



Here’s an update:



AGAIN, it seems Google has delayed Pixel 4a 🤦🏼‍♂️



Announcement still happening on July 13



But in the system, it’s listed that the “Black” model now launching October 22 😬



“Barely Blue” has been removed entirely...



I’ll keep you updated. 🤷🏼‍♂️ https://t.co/UgsWJrYK4U pic.twitter.com/TX209u9Jqb — Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020

關於 Pixel 4a 中階機種可說是遭遇了命運多舛的一年。首先是原本預定 5 月舉行的 Google I/O 開發者大會因為疫情緣故取消，讓原本計畫同台登場的 Pixel 4a 難以確定何時會發表。接著是可能發表日期數度被延後，從 5 月份多次延後到 7 月，最終上市日期也從 7 月改到了 10 月。令人不禁對於 Pixel 4a 上市後的銷量也捏一把冷汗。

當然，由於疫情影響，不僅 Google Pixel 系列手機的研發與上市時程受到影響，包含三星(Samsung)、蘋果(Apple)等多家廠商的計畫也全遭打亂。與 Pixel 4a 的命運類似，將在下半年發表的蘋果 iPhone 12 系列(暫定名稱)，也多次傳出將延後發表、延後上市的消息。

除此之外，先前爆料達人 Jon Prosser 就曾表示，由於 Pixel 4a 將延後發表的緣故，也拖累到原本 Pixel 5 的發表時間。按照往例推估，Pixel 5 系列預定會在 10 月左右登場，如今有沒有機會按時亮相，可能還得看 Google 方面的評估。相信越接近可能的發表時間，會有更多相關資訊傳出，讓關心 Pixel 系列手機的消費者，可以提前掌握。

(科技)