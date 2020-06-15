馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)身處NBA，但對於NFL的立場也很有意見。他批評球團老闆一邊支持球員抗議，一邊又捐款給美國總統川普(Donald Trump)，根本都是偽君子。

帕波維奇在《紐約時報》訪談時表示，NFL總裁的道歉文隻字未提真正的抗爭發起人凱普尼克(Colin Kaepernick)，也沒提他後來遭到封殺的問題。從聯盟總裁到白人老闆，NFL高層充滿著偽善之人。

然而NBA與NFL還是有一個共通點，就是白人教練與黑人球員的組合。「當你身為白人教練，帶領一大群黑人球員，你得設法獲取他們信任，你必須理解他們的處境。你要知道他們在哪裡長大，也許有人7歲就目睹過凶殺案。」

對於川普與共和黨大作文章的美國國旗，帕波維奇說國旗根本不是重點，那只是政治鬥爭的圖騰。那麼到底有沒有帕總滿意的領袖呢？至少他對NBA總裁席爾佛(Adam Silver)還抱持肯定，在這種時候就能看出NBA比其他聯盟要和平很多。

(中時電子報)