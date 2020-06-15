北韓領導人金正恩的胞妹金與正13日放話，已經到了與南韓訣別之際，暗示北韓將對南韓採取軍事行動。對此，資深媒體人陳東豪質疑，這番言論背後，不知金正恩還在不在？底下網友更一面倒預測，「金正恩可能不在了」！

近日因脫北者團體在兩韓邊界空飄反朝傳單，南北韓的緊張關係急遽升溫。金與正9日宣布切斷所有對韓聯繫管道後，13日再度表示，準備向南韓實施一連串報復計畫，還烙下狠話，「該是和南韓訣別的時候」，揚言下一步就會採取軍事行動。

對此，南韓14日一早由國家安保室長鄭義溶召開緊急會議。南韓國防部發聲明指，軍隊已進入警戒狀態；統一部則強調，南北韓皆應遵守去年簽署的《平壤共同宣言》，並對金與正談話感到遺憾和憂慮。

金與正的這番言論，讓律師葉慶元在臉書觀察到一件事，「日前傳出身亡的金正恩並沒有露面，這次是由她的妹妹金與正，出來嗆聲表示即將動武」。陳東豪亦在臉書發文表示，「用猜的！金正恩還在不在」？

律師葉慶元。（摘自葉慶元臉書）

陳東豪臉書。（摘自陳東豪臉書）

底下網友也紛紛回應，「不死也半條命」、「不論在不在，很佩服金正恩的腦袋」、「應該還沒掛但是也好不到哪裡去了」、「嚴重懷疑上次出現那位是影武者」、「應該是走了」、「小胖從5/1那天出現到今天也40幾天沒出面~朝鮮詭局多變」、「在與不在之間」。

網友留言。（摘自陳東豪臉書）

(中時電子報)