合一（4743）今（15）宣布，糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101，三期試驗第二次期間分析結果，解盲通過。中天集團總裁路孔明表示，此結果將有助於取得台灣、美國、中國藥證。

本項臨床試驗是比較合一ON101新藥與Aquacel醫材,兩者用於治療糖展病足慢性傷口潰瘍之療效與安全性,Aquacel為目前臨床上用於糖尿病足慢性傷口照護之醫材。

根據統計分析,在臨床試驗計畫書所設定的主要療效指標上,ON101新藥與對照組比較,呈現顯著差異。在安全性評估上,ON101亦顯示具有良好之臨床耐受性,成功達成ON101新藥在糖尿病足慢性傷口潰瘍治療上的臨床療效目標。

合一指出，糖尿病足慢性傷口潰瘍為糖尿病最主要之供發症,盛行率達63%:有19-34%的糖尿病患者終其一生會發生足部潰瘍,主要是因為糖尿病引起之血管病變與神經病變,而導致下肢慢性皮膚病變,嚴重患者會被迫截肢,截肢後五年存活率僅有約60%,較某些癌症存活率更低。

過去20年來全球藥廠執行的三期臨床試驗全部失敗,目前臨床上僅能以傷口照護、手術、一般性敷料(人工皮、親水性敷料)、抗菌性敷料(抗生素、塗覆抗菌性成分)、消毒性溶液、吸附力敷料等方式治療,但效果不佳。

糖尿病足慢性傷口潰瘍迄今仍為重大危及生命、全球未滿足之醫療需求(globally unmet medical need),亟待新藥早日上市,以滿足廣大病患迫切之醫療需求。

(工商 )