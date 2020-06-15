香港機場管理局公布的數據顯示，5月香港國際機場的客運量及飛機起降量繼續受疫情影響，分別較去年同期減少99.4％及68.7％至3萬5000人次及1萬1355架次；貨運量也較去年同期下跌6.8％至37萬7000噸。

《21世紀經濟報導》指出，香港機場5月的出口貨運量較去年同期上升11％，以北美市場表現最為強勁。貨運量整體下跌主要由於客機機腹載貨空間減少使得轉口及進口貨運量下降所致，在主要貿易地區中，往來東南亞及印度的貨運量跌幅最為明顯。

此外，由於5月非香港居民入境限制持續和機場的轉機及過境服務仍然暫停，訪港旅客、轉機及過境旅客量下跌接近100％，香港居民外遊人數則下挫 99％。香港機場已於6月1日起逐步恢復轉機和過境服務，香港機場管理局表示至今一直運作順暢。

今年前5個月，香港機場的客運量為820萬人次，飛機起降量為8萬4180架次，分別較去年同期下跌73.8％及52.6％，貨運量則較去年同期減少10.7％至170萬噸。

自2010年起，位於大嶼山的香港國際機場是全球最繁忙的貨運機場及第三大繁忙的客運機場，去年客運量約為7500萬人次，貨運量為全球第一。香港國際機場連接全球約220個航點，超過100家航空公司在此營運，每天提供逾1100班航班。

貿易和物流是香港的支柱行業，接近每年3.7億港元的貨值，在機場就業的香港市民高達7.3萬人，而非直接聘用的人員也高達5.6萬人，整個香港有超過80萬人的生計倚仗香港國際機場產業鏈。

(旺報 )