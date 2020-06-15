大陸北京新冠肺炎本土案例攀升，全球對新冠肺炎恐重啟難掩憂心，美股期貨盤下挫，台股開高震盪，但權值股不夠給力，盤面缺乏題材股助陣，指數陷入震盪拉鋸、不僅失守10400點，更在美國期指重挫下，加大台股指數跌幅，尾盤指數越走越低，終場台股收跌123.68點、報在11306.26點、成交量為1746.58億元。

權值股方面，股王大立光(3008)相對有守，早盤小幅震盪後回穩，股價終場收小跌約0.5%，鴻海(2317)小跌震盪，股價在五日線下跳動，終場收跌1.28%，台積電(2330)盤中股價越走越弱，跌幅一度約2%，除蘋概三雄的跌多漲少外，聯發科(2454)相對穩健，今股價最高一度衝上505元，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)跌幅約2%。

今八大類股跌多漲少，造紙、玻陶以及生醫相對守穩，在全球疫情恐有回馬槍下，生醫股中化生(1762)、基亞(3176)、台耀(4746)、合世(1781)、優盛(4121)等均收在漲停，易威(1799)、展旺(4167)、智擎(4162)、太景*-KY(4157)等漲幅也均逾5%。

分析師表示，受到聯準會對經濟展望保守的衝擊，加上市場對疫情二次反撲的憂慮，拖累國際股市重挫，考量全球經濟復甦態勢不變，6月以來外資於現貨天天買超，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，目前指數短中期均線多頭排列，但因為大陸北京新增新冠肺炎本土案例，市場觀望經濟重啟後是否引爆疫情的二次流行，在短線漲多後有拉回整理的壓力，本週三為台指期結算日，預期將加大股市的波動，投資人選擇標的時應小心。

(時報資訊)