國立新營高工今天上午舉行畢業典禮，其中進修部學生郭月美是一大亮點，58歲的她孩子都已長大，為了一圓高中文憑夢想，3年前入校就讀，還在1年內取得3張餐飲證照，非常不容易，也創下進修部歷來學生紀錄，師長直讚有毅力，絲毫不輸年輕學子，相當勵志。

郭月美年輕時，高中還未能畢業，就為家計跑到台中當美髮學徒，一度也想利用晚上空閒時間進修，以拿到高中文憑，但當時美髮店老闆要她在工作與學業上2選1，因為現實考量，最後也只能放棄進修。

後來她嫁到台南鹽水，相夫教子之餘，仍然掛念著這份未能完成的遺憾，等到子女都長大後，她毅然決定在55歲高齡進修，就讀新營高工進修部餐飲科，3年之間從不中斷，車程往返每日約15公里。

在餐飲科主任楊千慧與老師羅美嘉、林珊妃鼓勵與指導下，對烹飪極有興趣的郭美月，僅花了1年時間，就一口氣取得中餐、烘焙跟飲料調製等3張丙級證照。

郭月美的先生丁光男今天出席妻子畢典，並獻花祝賀，師長們豎起大拇指，他也與有榮焉，餐飲科主任楊千慧表示，進修部只有晚上上課，時間不像日間部那麼充裕，因此要完成學科、術科課程，課堂外的練習絕對少不了，這是首次有進修部學生1年考取3張證照，非常不容易。

(中時 )