日前粵港澳三地曾打算共同推動跨境「健康碼」，來讓需要再三地流動的商務人士免於14日隔離檢疫，香港食物及衞生局日前透露已大致完成，但今早又傳出變數。

香港食物及衞生局副秘書長陳偉基表示，粵港澳三地政府共同商討的政策框架已草擬完畢，但目前因疫情未完全受控，粵港澳政府處理跨境認證要非常小心。陳偉基還提到目前還沒到完全開放的時候。

香港立法會一個小組委員會在今早審議的幾條因應防疫而推行的附屬法條，有議員關注跨境互認「健康碼」的籌備進度，陳偉基回應，目前粵港澳政府要非常小心、謹慎控制人流，否則疫情防控可能會出現漏洞；他強調，框架雖商量好，但還「未到完全開放」的時候。

有議員提到健康碼申請收費高昂的問題，稱消息指1000港元以上才能進行檢測，陳表示，香港的核酸檢測化驗費用比澳門及大陸高昂，但認為當市場需求會增加，競爭也會加大，屆時價錢有機會下調。

該議員又要求港府放寬防疫措施，食物及衞生局副局長徐德義回應，因應本港疫情的發展，過去推行的防疫措施目前正逐步放寬。

(中時 )